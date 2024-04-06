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В Воздушных силах показали на видео блестящую работу огневых групп Херсонщины

6 апреля 2024 14:56
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Бригадир София
редактор
В Воздушных силах показали на видео блестящую работу огневых групп Херсонщины
Работа мобильных огневых групп. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 6 апреля российская армия совершила ракетную атаку на Украину. Известно, что враг также применял ударные дроны типа "шахед", часть из них была сбита на Херсонщине.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук в субботу, 6 апреля.

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Мобильные огневые группы Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожили шесть "шахедов". Видеозапись демонстрирует блестящую работу военных в борьбе с вражескими ударными БПЛА.

"На видео – боевая работа херсонцев по вражеским ударным БпЛА. Спасибо, воины! Вместе – к победе!", – добавил Олещук.

 

Напомним, что ночью, 6 апреля, Силам противовоздушной обороны удалось сбить три крылатых ракеты и 28 ударных беспилотника.

Ранее мы писали, что в результате ночных ракетных обстрелов Харькова со стороны вражеских сил погибли 6 человек и получили ранения 11 гражданских.

Также мы сообщали, что Прокудин рассказал о последствиях ударов по Херсонщине.

Херсонская область
ПВО
дрон Шахид-136
дроны
беспилотник

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