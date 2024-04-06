У Повітряних силах показали на відео блискучу роботу вогневих груп на Херсонщині

Робота мобільних вогневих груп. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

В ніч проти 6 квітня російська армія здійснила ракетну атаку на Україну. Відомо, що ворог також застосовував ударні дрони типу "шахед", частину з них збили на Херсонщині.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у суботу, 6 квітня.

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Мобільні вогневі групи Херсонської зенітної ракетної бригади знищили шість "шахедів". Відеозапис демонструє блискучу роботу військових у боротьбі з ворожими ударними БпЛА.

"На відео — бойова робота херсонців по ворожих ударних БпЛА. Дякую, воїни! Разом — до перемоги!" — додав Олещук.

Нагадаємо, що вночі, 6 квітня, Силам протиповітряної оборони вдалося збити три крилаті ракети та 28 ударних безпілотники.

Раніше ми писали, що у результаті нічного ракетного обстрілу Харкова з боку ворожих сил загинули 6 осіб та отримали поранення 11 цивільних.

Також ми повідомляли, що Прокудін розповів про наслідки ударів по Херсонщині.