Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Повітряних силах показали на відео блискучу роботу вогневих груп на Херсонщині arrow

У Повітряних силах показали на відео блискучу роботу вогневих груп на Херсонщині

6 квітня 2024 14:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Повітряних силах показали на відео блискучу роботу вогневих груп на Херсонщині
Робота мобільних вогневих груп. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В ніч проти 6 квітня російська армія здійснила ракетну атаку на Україну. Відомо, що ворог також застосовував ударні дрони типу "шахед", частину з них збили на Херсонщині.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у суботу, 6 квітня.

Читайте також:

Скільки "шахедів" збили на Херсонщині

Мобільні вогневі групи Херсонської зенітної ракетної бригади знищили шість "шахедів". Відеозапис демонструє блискучу роботу військових у боротьбі з ворожими ударними БпЛА. 

"На відео — бойова робота херсонців по ворожих ударних БпЛА. Дякую, воїни! Разом — до перемоги!" — додав Олещук.

 

Нагадаємо, що вночі, 6 квітня, Силам протиповітряної оборони вдалося збити три крилаті ракети та 28 ударних безпілотники.

Раніше ми писали, що у результаті нічного ракетного обстрілу Харкова з боку ворожих сил загинули 6 осіб та отримали поранення 11 цивільних. 

Також ми повідомляли, що Прокудін розповів про наслідки ударів по Херсонщині.

Херсонська область
ППО
дрон Шахід-136
дрони
безпілотник

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК