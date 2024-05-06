В Воздушных силах сообщили детали сбивания российского Су-25

Российский штурмовик Су-25. Фото: росСМИ

Украинские военные в субботу, 4 мая, сбили российский штурмовик Су-25. Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал детали.

Об этом он говорил в эфире телемарафона в понедельник, 6 мая.

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Сбитие российского Су-25

По словам Евлаша, на сбитие самолета на Донбассе повлиял личный фактор пилота. Он отметил, что его сбило подразделение Сухопутных войск ВСУ, которое имеет системы ПВО.

"В частности, мы видим работу малого и среднего радиуса ПВО, которые могут справляться, в частности, с самолетами, и являются крайне важными. Если пилот почувствовал себя бесстрашным и уже сделал несколько вылетов и его не достали, то это не значит, что его не достанут завтра-послезавтра", — рассказал Евлаш.

Он отметил, что вероятнее всего пилот решил, что может выполнить определенный пролет, но был пойман ВСУ и уничтожен.

Напомним, 4 мая украинские военные сбили российский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области. Приблизительная его стоимость составляет 11 миллионов долларов.

Также 26 апреля военные Главного управления разведки уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме Остафьево в Москве, принадлежащем Минобороны РФ.