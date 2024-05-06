У Повітряних силах повідомили деталі збиття російського Су-25

Російський штурмовик Су-25. Фото: росЗМІ

Українські військові у суботу, 4 травня, збили російський штурмовик Су-25. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів деталі.

Про це він говорив в ефірі телемарафону у понеділок, 6 травня.

Читайте також:

Збиття російського Су-25

За словами Євлаша, на збиття літака на Донбасі вплинув особистий фактор пілота. Він зазначив, що його збив підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, який має системи ППО.

"Зокрема, ми бачимо роботу малого і середнього радіуса ППО, які можуть справлятися, зокрема, з літаками, і є вкрай важливими. Якщо пілот відчув себе безстрашним і вже зробив декілька вильотів і його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра-післязавтра", — розповів Євлаш.

Він зазначив, що ймовірніше пілот вирішив, що може виконати певний проліт, але був впольований ЗСУ та знищений.

Нагадаємо, 4 травня українські військові збили російський штурмовий літак Су-25 у Донецькій області. Приблизна його вартість становить 11 мільйонів доларів.

Також 26 квітня військові Головного управління розвідки знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі Остафьєво у Москві, який належить Міноборони РФ.