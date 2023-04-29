В Воздушных силах рассказали, как истребители F-16 помогут Украине

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что системы противовоздушной обороны не могут покрыть всю территорию страны. По его словам, Украине очень важно получить истребители F-16.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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ПВО не сможет полностью защитить территорию Украины

"У нас пока есть два дивизиона, которые заступили на дежурство. Но этих систем нужно много, чтобы работать против баллистики", — подчеркнул Игнат.

Он рассказал, что по баллистике и Patriot и Samp-T могут работать в радиусе 40 км, а не до 150 км, как в варианте с самолетами и крылатыми ракетами.

По словам Игната, Украине необходимо много систем ПВО, однако они не смогут полностью покрыть всю территорию страны.

Важность самолетов F-16 для Украины

"Всю территорию страны даже от аэробаллистических целей эти комплексы не могут защитить. Поэтому все говорят ежедневно о самолете F-16, который нам очень нужен, чтобы защитить наше небо от российского терроризма, а уже потом помочь нашим войскам в тех наступательных действиях для освобождения территорий", — отметил Игнат.

Напомним, в Украине усиливается защита неба. В четверг, 27 апреля, на боевое дежурство вступил второй дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Также мы писали, что в настоящее время США не рассматривают передачу Украине F-16 в ближайшее время. Сейчас основное внимание сосредоточено на оказании помощи, которая потребуется в ближайшие недели или месяцы.

Добавим, в Воздушных Силах рассказали, чем столь важны для Украины истребители F-16. Там обозначили восемь причин для того, чтобы получить самолеты.