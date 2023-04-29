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У Повітряних силах розповіли, як винищувачі F-16 допоможуть Україні

29 квітня 2023 23:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Повітряних силах розповіли, як винищувачі F-16 допоможуть Україні
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію країни. За його словами, Україні надзвичайно важливо отримати винищувачі F-16.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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ППО не зможе повністю захистити територію України

"Ми поки маємо два дивізіони, які заступили на чергування. Але цих систем треба багато, щоб працювати проти балістики", — наголосив Ігнат.

Він розповів, що по балістиці й Patriot, і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як у варіанті з літаками та крилатими ракетами.

За словами Ігната, Україні потрібно багато систем ППО, однак вони не зможуть повністю покрити всю територію країни.

Важливість літаків F-16 для України

"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібний, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях для звільнення територій", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, в Україні посилюється захист неба. У четвер, 27 квітня, на бойове чергування заступив другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Також ми писали, що наразі США не розглядають передачу Україні F-16 найближчим часом. Зараз основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці.

Додамо, у Повітряних Силах розповіли, чим так важливі для України винищувачі F-16. Там окреслили вісім причин для того, аби отримати літаки.

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