У Повітряних силах розповіли, як винищувачі F-16 допоможуть Україні

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію країни. За його словами, Україні надзвичайно важливо отримати винищувачі F-16.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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ППО не зможе повністю захистити територію України

"Ми поки маємо два дивізіони, які заступили на чергування. Але цих систем треба багато, щоб працювати проти балістики", — наголосив Ігнат.

Він розповів, що по балістиці й Patriot, і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як у варіанті з літаками та крилатими ракетами.

За словами Ігната, Україні потрібно багато систем ППО, однак вони не зможуть повністю покрити всю територію країни.

Важливість літаків F-16 для України

"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібний, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях для звільнення територій", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, в Україні посилюється захист неба. У четвер, 27 квітня, на бойове чергування заступив другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Також ми писали, що наразі США не розглядають передачу Україні F-16 найближчим часом. Зараз основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці.

Додамо, у Повітряних Силах розповіли, чим так важливі для України винищувачі F-16. Там окреслили вісім причин для того, аби отримати літаки.