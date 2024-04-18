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В Воздушных силах рассказали об атаке оккупантов на Ивано-Франковск

18 апреля 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воздушных силах рассказали об атаке оккупантов на Ивано-Франковск
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал об атаке российских оккупантов на Ивано-Франковск. По его словам, дроны обстреливали город с разных сторон.

Об этом Илья Евлаш сказал в эфире телемарафона в четверг, 18 апреля.

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Евлаш отметил, что Украина испытывает дефицит средств ПВО и ресурсов для мобильных огневых групп.

"Российские дроны летели стандартными маршрутами, пытались обходить ПВО труднодоступными участками местности, реками и балками. В том числе пытались обходить Ивано-Франковск и атаковать город с разных сторон — севера, юга. Также шли шеренгой, чтобы сложнее было их поразить", — добавил он.

Напомним, армия РФ атаковала Украину беспилотниками в ночь на 18 апреля. Под прицелом было и Прикарпатье. К счастью, обошлось без раненых.

Также оккупационная армия в ночь на 18 апреля атаковала украинские города 13 ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Бойцы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские дроны.

война
беспилотники
Украина
Ивано-Франковск
оккупанты
дроны

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