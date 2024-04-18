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У Повітряних силах розповіли про атаку окупантів на Івано-Франківськ

18 квітня 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Повітряних силах розповіли про атаку окупантів на Івано-Франківськ
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів про атаку російських окупантів на Івано-Франківськ. За його словами, дрони обстрілювали місто з різних сторін.

Про це Ілля Євлаш сказав в ефірі телемарафону у четвер, 18 квітня.

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Євлаш зазначив, що Україна відчуває дефіцит засобів ППО та ресурсів для мобільних вогневих груп.

"Російські дрони летіли стандартними маршрутами, намагалися обходити ППО важкодоступними ділянками місцевості, річками та балками. У тому числі намагалися обходити Івано-Франківськ і атакувати місто з різних сторін — півночі, півдня. Також йшли шеренгою, щоб складніше було їх уразити", — додав він.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну безпілотниками у ніч проти 18 квітня. Під прицілом було і Прикарпаття. На щастя, минулося без поранених. 

Також окупаційна армія у ніч проти 18 квітня атакувала українські міста 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Бійці протиповітряної оборони знищили усі ворожі дрони.

війна
безпілотники
Україна
Івано-Франківськ
окупанти
дрони

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