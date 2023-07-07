В Воздушных Силах рассказали, сколько "шахедов" удалось уничтожить ночью

Shahed-136/131. Фото: AFP

Силы ПВО ночью 7 июля уничтожили 12 из 18 "шахедов". Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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Всего удалось зафиксировать 18 пусков "шахедов". На юге и востоке нашего государства работала ПВО.

"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131", — добавили в сообщении.

Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Напомним, ранее Воздушные Силы Украины сообщали о трех волнах "шахедов". В ряде областей на юге Украины вечером 6 июля продолжалась воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.