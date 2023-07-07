У Повітряних Силах розповіли, скільки "шахедів" вдалося знищити вночі

Shahed-136/131. Фото: AFP

Сили ППО вночі 7 липня знищили 12 із 18 "шахедів". Російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Всього вдалося зафіксувати 18 пусків "шахедів". На півдні та сході нашої держави працювала ППО.

"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131", — додали у повідомленні.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, раніше Повітряні Сили України повідомляли про три хвилі "шахедів". У низці областей на півдні України ввечері 6 липня тривала повітряна тривога. Також повідомлялося про вибухи у Дніпропетровській області.