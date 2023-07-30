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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских БпЛА было уничтожено ночью

30 июля 2023 09:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских БпЛА было уничтожено ночью
Уничтожение БпЛА в небе. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 30 июля, российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину. Они использовали ударные беспилотники типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона приземлила все вражеские воздушные цели.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Враг пытался обстрелять Украину с юго-восточного направления четырьмя беспилотниками. Силами и средствами Воздушных Сил все российские БпЛА были уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

"Также 29 июля противовоздушной обороной были уничтожены четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

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Количество уничтоженных БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, сегодня ночью, 30 июля, российские оккупанты пытались атаковать сельскохозяйственные объекты Украины. В результате падения обломков беспилотников на агропредприятии в Днепропетровской области произошел пожар.

Также мы писали, что вечером, 29 июля, в нескольких северных областях Украины звучала воздушная тревога. Российские террористы обстреляли город Сумы.

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