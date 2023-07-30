У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих БпЛА було знищено вночі

Знищення БпЛА в небі. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 30 липня, російські окупанти вкотре намагалися атакувати Україну. Вони використовували ударні безпілотники типу Shahed-136/131. Українська протиповітряна оборона приземлила всі ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог намагався обстріляти Україну з південно-східного напрямку чотирма безпілотниками. Силами та засобами Повітряних Сил усі російські БпЛА було знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

"Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня", — йдеться у повідомленні.

Кількість знищених БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, сьогодні вночі, 30 липня, російські окупанти намагалися атакувати сільськогосподарські об'єкти України. Внаслідок падіння уламків безпілотників на агропідприємстві в Дніпропетровській області сталася пожежа.

Також ми писали, що увечері, 29 липня, у декількох північних областях України лунала повітряна тривога. Російські терористи обстріляли місто Суми.