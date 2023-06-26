В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было уничтожено ночью
Сегодня ночью, 26 июня, российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать территорию Украины. Силы ПВО сбили 13 вражеских воздушных целей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака россиян
В Воздушных силах рассказали, что оккупанты атаковали Украину преимущественно с южного направления.
"Осуществлены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря", — говорится в сообщении.
Ночью 26 июня силы и средства ПВО воздушного командования "Юг" уничтожили две крылатые ракеты "Калибр" и семь ударных БпЛА Shahed.
К тому же враг атаковал территорию Украины с северного направления. Для этого россияне использовали четыре беспилотника, которые были уничтожены воздушным командованием "Центр".
Напомним, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по российским оккупантам. Также ВСУ ликвидировали шесть разведывательных беспилотников.
Также мы писали, что ночью 26 июня в Одессе раздалось несколько взрывов. К тому же громко было в Киевской области.