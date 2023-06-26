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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было уничтожено ночью

26 июня 2023 08:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было уничтожено ночью
Работа ПВО в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 26 июня, российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать территорию Украины. Силы ПВО сбили 13 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что оккупанты атаковали Украину преимущественно с южного направления.

"Осуществлены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря", — говорится в сообщении.

Ночью 26 июня силы и средства ПВО воздушного командования "Юг" уничтожили две крылатые ракеты "Калибр" и семь ударных БпЛА Shahed.

К тому же враг атаковал территорию Украины с северного направления. Для этого россияне использовали четыре беспилотника, которые были уничтожены воздушным командованием "Центр".

Атака россиян
Количество уничтоженных российских целей в течение ночи. Фото: Воздушные силы ВСУ
Пост
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по российским оккупантам. Также ВСУ ликвидировали шесть разведывательных беспилотников.

Также мы писали, что ночью 26 июня в Одессе раздалось несколько взрывов. К тому же громко было в Киевской области.

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