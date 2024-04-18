В Воздушных силах отчитались, сколько дронов сбили этой ночью

Работа передвижных подразделений ПВО ночью в Киевской области. Фото: ОК "Север"

Оккупационная армия в ночь на 18 апреля атаковала украинские города 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Бойцы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские дроны.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты выпустили 13 "шахедов" из районов Приморско-Ахтарск (территория РФ) и мыса Чауда (Крым).

"Все 13 дронов сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, в ночь на 18 апреля армия РФ атаковала Украину беспилотниками. Под прицелом было и Прикарпатье. К счастью, обошлось без раненых, однако есть разрушение.

Кроме того, 17 апреля, российские оккупанты ударили по Чернигову, в результате чего погибли 18 человек, более 60 — пострадали.

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