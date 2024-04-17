У МВС показали порятунок людини з-під завалів у Чернігові

Порятунок людини з-під завалів у Чернігові. Фото: скриншот з відео

Екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по Чернігову у середу, 17 квітня. Наразі відомо про 11 загиблих та 22 травмованих. Також є заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

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Наслідки російського обстрілу Чернігова

За словами Клименка, під завалами ще перебувають люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи. Міністр опублікував відео, на якому можна побачити момент порятунку одного із потерпілих.

"Серед загиблих внаслідок російського обстрілу - 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення", — повідомив Клименко.

Він нагадав публічним особам та місцевим мешканцям про необхідність виважено ставитися до поширення інформації щодо наслідків обстрілів.

"Не наражайте на небезпеку працівників екстрених служб, які намагаються врятувати потерпілих", — додав міністр.

Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.

Згодом стало відомо, що загарбники вдарили ракетами по місту. Внаслідок атаки РФ є жертви та поранені.

Очільник Чернігівської ОВА розповів, що армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру міста. За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.

Також у мережі з'явились кадри удару по Чернігову. На них можна побачити атаку РФ на соціальну та цивільну інфраструктуру міста.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ранковий російський обстріл Чернігова заявив, що жертвами атаки стали цивільні українці. Глава держави розкритикував партнерів, які не можуть передати Україні додаткові системи ППО.