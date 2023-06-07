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В ПВО назвали самый эффективный тип оружия против ракет

7 июня 2023 10:06
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, какое оружие лучше сбивает ракеты
Пуск ракеты ЗРК Patriot. Фото: US Army
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Украинские Силы противовоздушной обороны сбивают вражеские ракеты и дроны-камикадзе всеми имеющимися на вооружении средствами. Однако наиболее эффективными из широкой номенклатуры средств поражения являются зенитные ракетные комплексы.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат
Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

"Эффективнее всего работают именно зенитные ракетные системы", — сказал Игнат.

Между тем, подчеркнул он, усиление дают и мобильные огневые группы — процентов 10-15 они сбивают целей, авиация сбивает примерно 5-10%.

"Но не могут работать вместе авиация и зенитные комплексы, потому что под удар самолет попадет. Надо понимать, что не все так просто, как кажется", — отметил военный.

По его словам, в странах Запада акцент в противовоздушной и противоракетной обороне делается наоборот на самолеты, а разного рода зенитно-ракетные комплексы приближены и прикрывают непосредственно важные стратегические или инфраструктурные объекты. Украинская сторона из-за нехватки современных самолетов такого себе позволить пока не может.

Как враг атакует Украину

В ночь на 6 июня силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет, которые враг выпустил по Украине.

"6 июня 2023 года, в период с 00:30 по 04:00 ч. российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно — из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в Воздушных Силах уже составили списки украинских пилотов, которые будут учиться в Британии, уже давно сформированы. Однако ни один из военных еще не отправился за границу.

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