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У ППО назвали найефективніший тип зброї проти ракет

7 червня 2023 10:06
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, яка зброя краще збиває ракети
Пуск ракети ЗРК Patriot. Фото: US Army
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Українські Сили протиповітряної оборони збивають ворожі ракети та дрони-камікадзе усіма наявними на озброєнні засобами. Однак найбільше ефективними з широкої номенклатури засобів ураження є зенітні ракетні комплекси.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив речник Командування повітряних Сил Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат
Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

"Найефективніше працюють саме зенітні ракетні системи", — сказав Ігнат. 

Між тим, наголосив він, підсилення дають і мобільні вогневі групи — відсотків 10-15 цілей вони збивають, авіація збиває приблизно 5-10%.

"Але ж не можуть працювати разом авіація і зенітні комплекси, бо під удар літак потрапить. Треба розуміти, що не все так просто, як здається", — зазначив військовий.

За його словами, у країнах Заходу акцент у протиповітряній і протиракетній обороні робиться навпаки на літаки, а різного роду зенітно-ракетні комплекси наближені прикривають безпосередньо важливі стратегічні чи інфраструктурні об'єкти. Українська сторона через брак сучасних літаків таке собі дозволити наразі не може.

Як ворог атакує Україну

У ніч проти 6 червня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет, які ворог випустив по Україні.

"6-го червня 2023 року, в період з 00:30 по 04:00 год російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували традиційно — з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у Повітряних Силах вже склали списки українських пілотів, які навчатимуться у Британії, вже давно сформовані. Однак, жоден з військових ще не вирушив за кордон. 

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