У Путина кровавый юбилей: потери оккупантов превысили отметку 190 тысяч

Украинский военнослужащий на линии столкновении. Фото: Генштаб ВСУ

Потери оккупантов уже превысили отметку 190 тысяч. Только за последние сутки, 28 апреля, военные Вооруженных сил Украины уничтожили 580 оккупантов и несколько десятков единиц их техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За 28 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 580 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три бронемашины, три танка, три артиллерийские системы и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня. И это далеко не весь список.

Общие боевые потери оккупантов

Общие боевые потери оккупационных войск с начала войны таковы:

личного состава — около 18 9460 (+540) человек ликвидировано;

танков — 3 697 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 7 184 (+3) ед.;

артиллерийских систем — 2 908 (+3) ед.;

РСЗО — 543 (+0) ед.;

средств ПВО — 294 (+0) ед.;

самолетов — 308 (+0) ед.;

вертолетов — 294 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2471 (+4);

крылатых ракет — 932 (+21);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 836 (+17) ед.;

специальной техники — 355 (+2).

Потери российской армии по состоянию на 29 апреля 2023 года. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в Запорожье самоликвидировалось 20 оккупантов. Они отравились из-за употребления неизвестного вещества и умерли.

Кроме того, в Запорожской области оккупанты разрыли скотомогильник и заразились сибирской язвой. Это произошло, когда россияне рыли окопы. В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.