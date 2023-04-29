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У Путина кровавый юбилей: потери оккупантов превысили отметку 190 тысяч

29 апреля 2023 08:56
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У Путина кровавый юбилей: потери оккупантов превысили отметку 190 тысяч
Украинский военнослужащий на линии столкновении. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Потери оккупантов уже превысили отметку 190 тысяч. Только за последние сутки, 28 апреля, военные Вооруженных сил Украины уничтожили 580 оккупантов и несколько десятков единиц их техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За 28 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 580 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три бронемашины, три танка, три артиллерийские системы и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня. И это далеко не весь список.

Общие боевые потери оккупантов

Общие боевые потери оккупационных войск с начала войны таковы:

  • личного состава — около 18 9460 (+540) человек ликвидировано;
  • танков — 3 697 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 184 (+3) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 908 (+3) ед.;
  • РСЗО — 543 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 294 (+0) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2471 (+4);
  • крылатых ракет — 932 (+21);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 836 (+17) ед.;
  • специальной техники — 355 (+2).  
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Потери российской армии по состоянию на 29 апреля 2023 года. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в Запорожье самоликвидировалось 20 оккупантов. Они отравились из-за употребления неизвестного вещества и умерли.

Кроме того, в Запорожской области оккупанты разрыли скотомогильник и заразились сибирской язвой. Это произошло, когда россияне рыли окопы. В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

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