В РФ не могут определиться с судьбой "вагнеровцев", — разведка Британии
Россия до сих пор не может определиться с судьбой ЧВК "Вагнер" после военного переворота ее главаря Евгения Пригожина. Некоторые из наемников прибыли в Беларусь, а подавляющая часть, вероятно, возобновят свою деятельность в Африке.
Об этом говорится в материале разведки Великобритании.
Судьба "вагнеровцев"
"Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года. В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность по поводу будущего группы", — говорится в сообщении.
Сообщается, что "вагнеровцы" передали армии РФ более 2 тысяч военной техники, в том числе танки. В то же время "небольшой контингент бойцов" частной группировки в настоящее время находится в Беларуси.
"12 июля 2023 года Минобороны России сообщило, что ЧВК "Вагнера" передало 2000 единиц военной техники, включая танки. По состоянию на 15 июля 2023 года по крайней мере небольшой контингент бойцов "Вагнера" прибыл в лагерь в Белоруссии", — говорять в разведке.
И отмечают, что часть "вагнеровцев" возобновили свою деятельность в Африке.
"В то же время некоторые группы социальных сетей, связанные с Вагнером, возобновили деятельность, сосредотачиваясь на освещении деятельности группы в Африке. Исходя из последних заявлений российских официальных лиц, государство, вероятно, готово принять стремление Вагнера сохранить свое широкое присутствие на континене", — добавляют в разведке.
Напомним, в Беларуси 15 июля заметили большую колонну ЧВК "Вагнер". Легковые и грузовые автомобили находились на номерах "ДНР" и "ЛНР".
Позже в ГНСУ подтвердили прибытие "вагнеровцев" в Беларусь.