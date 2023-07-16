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В РФ не могут определиться с судьбой "вагнеровцев", — разведка Британии

16 июля 2023 11:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В РФ не могут определиться с судьбой "вагнеровцев", — разведка Британии
Наемники ЧВК "Вагнер" и их главарь Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россия до сих пор не может определиться с судьбой ЧВК "Вагнер" после военного переворота ее главаря Евгения Пригожина. Некоторые из наемников прибыли в Беларусь, а подавляющая часть, вероятно, возобновят свою деятельность в Африке.

Об этом говорится в материале разведки Великобритании.

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Судьба "вагнеровцев"

"Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года. В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность по поводу будущего группы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что "вагнеровцы" передали армии РФ более 2 тысяч военной техники, в том числе танки. В то же время "небольшой контингент бойцов" частной группировки в настоящее время находится в Беларуси.

"12 июля 2023 года Минобороны России сообщило, что ЧВК "Вагнера" ​​передало 2000 единиц военной техники, включая танки. По состоянию на 15 июля 2023 года по крайней мере небольшой контингент бойцов "Вагнера" ​​прибыл в лагерь в Белоруссии", — говорять в разведке. 

И отмечают, что часть "вагнеровцев" возобновили свою деятельность в Африке.

"В то же время некоторые группы социальных сетей, связанные с Вагнером, возобновили деятельность, сосредотачиваясь на освещении деятельности группы в Африке. Исходя из последних заявлений российских официальных лиц, государство, вероятно, готово принять стремление Вагнера сохранить свое широкое присутствие на континене", — добавляют в разведке.

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Пост британской разведки. Фото: скриншот

Напомним, в Беларуси 15 июля заметили большую колонну ЧВК "Вагнер". Легковые и грузовые автомобили находились на номерах "ДНР" и "ЛНР".

Позже в ГНСУ подтвердили прибытие "вагнеровцев" в Беларусь.

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