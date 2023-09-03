В РФ заявили об атаке дронов вблизи Курской АЭС
В России в Курской области произошел пожар из-за попадания беспилотника. Случилось это сегодня, 3 сентября.
Об этом сообщают местные СМИ.
Российские паблики говорят, что попадание произошло в Курской АЭС.
Какое здание пострадало
По информации российских телеграмм-каналов, пожар произошел в нежилом помещении.
Однако журналисты украинского издания "Бабель", ссылаясь на источники в ГУР, говорят, что дрон попал в здание ФСБ.
Официальный комментарий от губернатора
В свою очередь губернатор Курской области заявил, что из-за атаки беспилотника было зафиксировано возгорание нежилого здания в Курчатове.
"Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", — написал он.
"Хлопки" в РФ
Ранее украинская разведка подтвердила уничтожение четырех самолетов Ил-76 в российском Пскове. Еще несколько таких самолетов повреждено.
Также СБУ нанесла удары по предателям и кадыровцам, которые хотели организовать "выборы" в оккупации в Запорожской области. Среди них есть много пострадавших.
Напомним, в Курске беспилотник "врезался" в многоквартирный дом. В некоторых этажах выбило стекло.