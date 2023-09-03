В РФ заявили об атаке дронов вблизи Курской АЭС

Взрывы в Курской области. Фото: телеграмм-канал "Курский Бомондъ"

В России в Курской области произошел пожар из-за попадания беспилотника. Случилось это сегодня, 3 сентября.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Какое здание пострадало

По информации российских телеграмм-каналов, пожар произошел в нежилом помещении.

Однако журналисты украинского издания "Бабель", ссылаясь на источники в ГУР, говорят, что дрон попал в здание ФСБ.

Официальный комментарий от губернатора

В свою очередь губернатор Курской области заявил, что из-за атаки беспилотника было зафиксировано возгорание нежилого здания в Курчатове.

"Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", — написал он.

Скриншот сообщения

"Хлопки" в РФ

Ранее украинская разведка подтвердила уничтожение четырех самолетов Ил-76 в российском Пскове. Еще несколько таких самолетов повреждено.

Также СБУ нанесла удары по предателям и кадыровцам, которые хотели организовать "выборы" в оккупации в Запорожской области. Среди них есть много пострадавших.

Напомним, в Курске беспилотник "врезался" в многоквартирный дом. В некоторых этажах выбило стекло.