У РФ заявили про атаку дронів поблизу Курської АЕС
В Росії в Курській області сталася пожежа через влучання безпілотника. Сталося це сьогодні, 3 вересня.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Російські пабліки кажуть, що влучання сталося біля Курської АЕС.
Яка будівля постраждала
За інформацією російських телеграм-каналів, пожежа сталася у нежитловому приміщенні.
Проте журналісти українського видання "Бабель", посилаючись на джерела в ГУР, кажуть, що дрон влучив у будівлю ФСБ.
Офіційний коментар від губернатора
Своєю чергою губернатор Курської області заявив, що через атаку безпілотника було зафіксовано загорання нежитлової будівлі в Курчатові.
"Силами пожежників воно ліквідовано. Постраждалих немає, на місці працюють силові структури", — написав він.
"Бавовна" в РФ
Раніше українська розвідка підтвердила знищення чотирьох літаків Іл-76 у російському Пскові. Ще декілька таких літаків пошкоджено.
Також СБУ завдала ударів по зрадниках та кадирівцях, які хотіли організувати "вибори" в окупації на Запоріжжі. Серед них є багато постраждалих.
Нагадаємо, в Курську безпілотник "врізався" у багатоквартирний будинок. В деяких поверхах повибивало скло.