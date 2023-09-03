У РФ заявили про атаку дронів поблизу Курської АЕС

Вибухи в Курській області. Фото: телеграм-канал "Курский Бомондъ"

В Росії в Курській області сталася пожежа через влучання безпілотника. Сталося це сьогодні, 3 вересня.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Яка будівля постраждала

За інформацією російських телеграм-каналів, пожежа сталася у нежитловому приміщенні.

Проте журналісти українського видання "Бабель", посилаючись на джерела в ГУР, кажуть, що дрон влучив у будівлю ФСБ.

Офіційний коментар від губернатора

Своєю чергою губернатор Курської області заявив, що через атаку безпілотника було зафіксовано загорання нежитлової будівлі в Курчатові.

"Силами пожежників воно ліквідовано. Постраждалих немає, на місці працюють силові структури", — написав він.

Скриншот допису

"Бавовна" в РФ

Раніше українська розвідка підтвердила знищення чотирьох літаків Іл-76 у російському Пскові. Ще декілька таких літаків пошкоджено.

Також СБУ завдала ударів по зрадниках та кадирівцях, які хотіли організувати "вибори" в окупації на Запоріжжі. Серед них є багато постраждалих.

Нагадаємо, в Курську безпілотник "врізався" у багатоквартирний будинок. В деяких поверхах повибивало скло.