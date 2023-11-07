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В российском Таганроге раздались взрывы возле военного аэродрома

7 ноября 2023 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В российском Таганроге раздались взрывы возле военного аэродрома
Взрывы в российском Таганроге. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В российском Таганроге вблизи военного аэродрома 7 ноября раздались взрывы. Вскоре в небе появились густые тучи черного дыма.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы в Таганроге 7 ноября

Сегодня вблизи военного аэродрома в Таганроге раздались сильные взрывы. Местные говорят, что сначала услышали громкие взрывы, а над аэродромом поднялся дым.

Напомним, в оккупированном Крыму ночью 7 ноября прогремели взрывы. Российское ПВО якобы сбило пять беспилотников. Однако сначала о взрывах во временно оккупированном Крыму, а именно у аэродрома Бельбек Бахчисарайского района, сообщили СМИ очевидцы. Звуки были такой силы, что срабатывала сигнализация авто.

Кроме того, вечером 6 ноября взрыв произошел в оккупированном Бердянске.

Также мы писали, что в результате атаки ВСУ на основное ремонтное предприятие ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму, вероятно, повреждено военно-морское судно. Эксперты оценили нанесенный ущерб.

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