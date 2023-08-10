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В России возле Домодедово случился "хлопок": вспыхнул пожар

10 августа 2023 02:54
обновлено: 03:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В России возле Домодедово случился "хлопок": вспыхнул пожар
Пожар в Подмосковье. Иллюстративное фото: росЗСИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 10 августа, в России вблизи аэропорта Домодедово в Московской области случился мощный взрыв. Сейчас там разгорелся пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, по словам жителей города, сначала раздались два взрыва, после которых начался пожар.

Также жители сообщают, что видели БпЛА.

Обновлено 03:11. В МЧС РФ сообщили, что в Домодедово произошел пожар на автосервисе. Площадь горения составляет тысячу квадратных метров.

Напомним, что вчера, 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Сейчас известно о 45 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Подмосковье произошел взрыв у завода, специализирующегося на производстве оптической аппаратуры для военных целей. Завод, расположенный в Загорске, является частью холдинга "Швабе" из состава госкорпорации "Ростех".

Добавим, что в России "патриотически" настроенные граждане еще раз показывают результаты кремлевской мобилизации. Так, недавно зафиксировали 14-й случай поджога военкомата. По словам поджигателей, их заставляют это делать мошенники.

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