В России возле Домодедово случился "хлопок": вспыхнул пожар
Ночью, 10 августа, в России вблизи аэропорта Домодедово в Московской области случился мощный взрыв. Сейчас там разгорелся пожар.
Об этом сообщают российские СМИ.
Взрыв и пожар возле Домодедово
Так, по словам жителей города, сначала раздались два взрыва, после которых начался пожар.
Также жители сообщают, что видели БпЛА.
Обновлено 03:11. В МЧС РФ сообщили, что в Домодедово произошел пожар на автосервисе. Площадь горения составляет тысячу квадратных метров.
Напомним, что вчера, 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Сейчас известно о 45 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Также мы писали, что в Подмосковье произошел взрыв у завода, специализирующегося на производстве оптической аппаратуры для военных целей. Завод, расположенный в Загорске, является частью холдинга "Швабе" из состава госкорпорации "Ростех".
Добавим, что в России "патриотически" настроенные граждане еще раз показывают результаты кремлевской мобилизации. Так, недавно зафиксировали 14-й случай поджога военкомата. По словам поджигателей, их заставляют это делать мошенники.