В России возле Домодедово случился "хлопок": вспыхнул пожар

Пожар в Подмосковье. Иллюстративное фото: росЗСИ

Ночью, 10 августа, в России вблизи аэропорта Домодедово в Московской области случился мощный взрыв. Сейчас там разгорелся пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрыв и пожар возле Домодедово

Так, по словам жителей города, сначала раздались два взрыва, после которых начался пожар.

Также жители сообщают, что видели БпЛА.

Обновлено 03:11. В МЧС РФ сообщили, что в Домодедово произошел пожар на автосервисе. Площадь горения составляет тысячу квадратных метров.

Напомним, что вчера, 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Сейчас известно о 45 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Подмосковье произошел взрыв у завода, специализирующегося на производстве оптической аппаратуры для военных целей. Завод, расположенный в Загорске, является частью холдинга "Швабе" из состава госкорпорации "Ростех".

Добавим, что в России "патриотически" настроенные граждане еще раз показывают результаты кремлевской мобилизации. Так, недавно зафиксировали 14-й случай поджога военкомата. По словам поджигателей, их заставляют это делать мошенники.