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В России заявили о покушении ГУР МО на руководство Крыма

3 мая 2023 10:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России заявили о покушении ГУР МО на руководство Крыма
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России заявили, что ГУР МО готовила покушение на руководство Крыма и объекты инфраструктуры. На полуострове якобы задержаны подозреваемые.

Об этом сообщают росСМИ и глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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"Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве", — сообщил Аксенов.

По его словам, "заказчиков" обязательно найдут и накажут.

В ФСБ заявили, что правоохранители остановили подготовку покушения на руководителей Крыма со стороны ГУР Минобороны Украины. К тому же сообщили, что организатором якобы является заместитель председателя Офиса Президента Украины Роман Машовец.

"ФСБ задержала семь участников агентурной сети военной разведки Украины в Крыму", — говорится в сообщении.

В России добавили, что прекратили канал поставок из Украины в РФ британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств.

Напомним, представители российских оккупационных войск после взрыва в Севастополе начали убегать в отпуск в Россию. А в самом городе ходят панические слухи, что российская ПВО не может защитить даже стратегически важные объекты.

Также мы писали, что россияне стали более осторожно маневрировать в Черном море. Это произошло после взрывов во временно оккупированном Севастополе.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, как может происходить деоккупация Крыма. По его словам, освобождение полуострова будет происходить таким образом, который руководство будет считать необходимым.

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