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В России заявили, что ночью в Крыму силы ПВО сбили более 20 беспилотников

7 мая 2023 17:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России заявили, что ночью в Крыму силы ПВО сбили более 20 беспилотников
Сбитый беспилотник в Крыму. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Минобороны Российской Федерации заявили, что сегодня ночью, 7 мая, в Крыму силы ПВО уничтожили более 20 ударных БпЛА. Там традиционно обвинили Украину в атаке.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Ночью над акваторией Черного моря средствами ПВО обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, все они уничтожены", — заявили в Минобороны России.

Российские СМИ даже опубликовали фотографию, на которой показали якобы украинский беспилотник. Они сообщают, что БпЛА приземлили на поле системы радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник в Крыму
Беспилотник в Крыму. Фото: росСМИ

Напомним, сегодня ночью, 7 мая, местные жители слышали звуки взрывов во временно оккупированном Крыму. В частности, "хлопок" заметили возле Казачьей бухты, что в 15 км от центра оккупированного Севастополя.

Также мы писали, что российские оккупанты отмечают, что ночью 7 мая ВСУ совершили атаку на временно оккупированный Крым с помощью БпЛА. Над полуостровом работали системы ПВО.

Добавим, в субботу, 6 мая, в Севастополе (Крым) раздался взрыв. Россия, как всегда, обвинила в этом украинских военных.

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