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В России уничтожили два тепловоза — в ГУР показали эффектное видео

28 апреля 2024 22:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России уничтожили два тепловоза — в ГУР показали эффектное видео
Уничтоженный тепловоз в России. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России уничтожили два тепловоза. Пока неизвестно, кто стоит за поджогом.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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В ГУР рассказали, что 28 апреля в городе Оренбург неизвестные сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М".

"Похожий инцидент произошел двумя днями ранее, 26 апреля, в городе Владикавказ — тогда ночью огонь уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3", — говорится в сообщении.

Украинская разведка констатирует: ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики РФ.

Напомним, в ночь на субботу, 27 апреля, прогремели взрывы на военном аэродроме "Кущевск", а также на Ильском и Славянском нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае России. Сообщается, что удар был нанесен с помощью дронов Службы безопасности Украины.

Также украинские войска продолжают наносить значительные потери россиянам. Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту.

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ГУР
огонь

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