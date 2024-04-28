У Росії знищили два тепловози — у ГУР показали ефектне відео

Знищений тепловоз у Росії. Фото: скриншот з відео

У Росії знищили два тепловози. Наразі невідомо, хто стоїть за підпалом.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у неділю, 28 квітня.

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У ГУР розповіли, що 28 квітня в місті Оренбург невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М".

"Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ ― тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3", — йдеться у повідомленні.

Українська розвідка констатує ― ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики РФ.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 27 квітня, пролунали вибухи на військовому аеродромі "Кущевск", а також на Ільському та Слов’янському нафтопереробних заводах в Краснодарському краї Росії. Повідомляється, що удар було здійснено за допомогою дронів Служби безпеки України.

Також українські війська продовжують завдавати значних втрат росіянам. Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту.