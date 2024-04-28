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У Росії знищили два тепловози — у ГУР показали ефектне відео

28 квітня 2024 22:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії знищили два тепловози — у ГУР показали ефектне відео
Знищений тепловоз у Росії. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії знищили два тепловози. Наразі невідомо, хто стоїть за підпалом.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у неділю, 28 квітня.

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Знищення тепловозів у Росії

 У ГУР розповіли, що 28 квітня в місті Оренбург невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М". 

"Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ ― тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3", — йдеться у повідомленні.

Українська розвідка констатує ― ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики РФ.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 27 квітня, пролунали вибухи на військовому аеродромі "Кущевск", а також на Ільському та Слов’янському нафтопереробних заводах в Краснодарському краї Росії. Повідомляється, що удар було здійснено за допомогою дронів Служби безпеки України.

Також українські війська продовжують завдавати значних втрат росіянам. Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту.

росія
розвідка
росіяни
ГУР
вогонь

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