Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В россии снова заговорили о биооружии в Украине: что заявили arrow

В россии снова заговорили о биооружии в Украине: что заявили

11 апреля 2023 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В россии снова заговорили о биооружии в Украине: что заявили
Председатель Госдумы рф Вячеслав Володин. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В россии еще раз заговорили о биооружии США в Украине. Глава Госдумы Вячеслав Володин пригласил посла США в Москве Линн Трейси, чтобы потребовать появиться в рф заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд и дать показания о наличии американских лабораторий в Украине.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Подробности

Госдума рф утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США в Украине, который представила сопредседатель комиссии — заместитель председателя парламента Ирина Яровая.

По итогам проделанной работы с участием Минобороны рф и МИД рф подготовлен 200-страничный документ, в котором зафиксированы все факты создания биооружия США в Украине.

Яровая заявила, что Пентагон создал 400 лабораторий. Она обвинила США в появлении разных заболеваний в мире. Яровая сказала, что 50 лабораторий расположены в Украине, а именно — во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. По ее словам, там происходит самое большое зло.

В России заявили, что Пентагон создал биолаборатории в Украине.
В россии заявили, что Пентагон создал биолабораторию в Украине. Фото: росСМИ

Володин заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, подтверждающая факт наличия американских лабораторий в Украине, должна явиться в россию и дать показания по этим объектам.

Напомним, украинские воины показали, как игрушка-антистресс "голубь Гриша" выполняет боевые вылеты на передовой.

Также мы писали, что Кремль, вероятно, ужесточает наказание за преступления, связанные с терроризмом. Это происходит в рамках больших усилий по содействию самоцензуре и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB