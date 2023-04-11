Председатель Госдумы рф Вячеслав Володин. Фото: росСМИ

В россии еще раз заговорили о биооружии США в Украине. Глава Госдумы Вячеслав Володин пригласил посла США в Москве Линн Трейси, чтобы потребовать появиться в рф заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд и дать показания о наличии американских лабораторий в Украине.

Об этом сообщают росСМИ.

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Госдума рф утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США в Украине, который представила сопредседатель комиссии — заместитель председателя парламента Ирина Яровая.

По итогам проделанной работы с участием Минобороны рф и МИД рф подготовлен 200-страничный документ, в котором зафиксированы все факты создания биооружия США в Украине.

Яровая заявила, что Пентагон создал 400 лабораторий. Она обвинила США в появлении разных заболеваний в мире. Яровая сказала, что 50 лабораторий расположены в Украине, а именно — во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. По ее словам, там происходит самое большое зло.

В россии заявили, что Пентагон создал биолабораторию в Украине. Фото: росСМИ

Володин заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, подтверждающая факт наличия американских лабораторий в Украине, должна явиться в россию и дать показания по этим объектам.

Напомним, украинские воины показали, как игрушка-антистресс "голубь Гриша" выполняет боевые вылеты на передовой.

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