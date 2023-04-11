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У росії знову заговорили про біозброю в Україні: що заявили

11 квітня 2023 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У росії знову заговорили про біозброю в Україні: що заявили
Голова Держдуми рф В'ячеслав Володін. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У росії вкотре заговорили про біозброю США в Україні. Голова Держдуми В'ячеслав Володін запросив посла США в Москві Лінн Трейсі, щоб зажадати з'явитися в рф заступника держсекретаря США Вікторію Нуланд і дати свідчення про наявність американських лабораторій в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі

Держдума рф затвердила підсумкову доповідь парламентської комісії з розслідування діяльності біолабораторій США в Україні, яку представила співголова комісії — заступник голови парламенту Ірина Ярова. 

За підсумками проведеної роботи за участю Міноборони рф і МЗС рф підготовлено 200-сторінковий документ, у якому зафіксовано всі факти створення біозброї США в Україні.

Ярова заявила, що Пентагон створив 400 лабораторій. Вона звинуватила США у появі різних захворювань у світі. Ярова сказала, що 50 лабораторій розташовано в Україні, а саме — у Львові, Харкові, Одесі та Києві. За її словами, там відбувається найбільше зло.

В россии заявили, что Пентагон создал биолаборатории в Украине
У росії заявили, що Пентагон створив біолабораторії в Україні. Фото: росЗМІ

Володін заявив, що заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка підтверджувала факт наявності американських лабораторій в Україні, має з'явитися в росію і дати свідчення щодо цих об'єктів.

Нагадаємо, українські воїни показали, як іграшка-антистрес "голуб Гриша" виконує бойові вильоти на передовий.

Також ми писали, що Кремль, ймовірно, посилює покарання за злочини, пов’язані з тероризмом. Це відбувається у рамках більших зусиль із сприяння самоцензурі та створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.

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