В разведке отреагировали на "слив" секретных документов о контрнаступлении

Андрей Юсов

После появления в СМИ якобы засекреченных документов об украинском контрнаступлении Украина ждет информацию от Пентагона относительно "утечки" данных. В украинской разведке выразили сомнение, что обнародованные документы настоящие.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Комментарий представителя разведки

Юсов напомнил, что российские спецслужбы продуцируют немало фейков по Украине.

"Важно помнить, что в последние десятилетия наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые искаженные цифры по потерям с обеих сторон", — сказал он.

Что известно об утечке секретных документов

Ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Достоверность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда оно начнется, граждане это увидят.