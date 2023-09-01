В Саратовской области упала российская ракета: что известно

Обломки российской ракеты Х-101. Иллюстративное фото: google.com

На территории РФ нашли очередной снаряд, не успевший покинуть воздушное пространство государства-террориста, как "приземлился". Так, просто посреди поля в Саратовской области нашли ракету, которая не разорвалась.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Что известно о найденной российской ракете в Саратовской области

Как пишут росСМИ, в Саратовской области РФ в поле нашли ракету Х-101. Снаряд не сработал и "отвалился от ракетоносителя" в 300 км от линии фронта.

Пока местных жителей эвакуировали, а боевую часть ракеты ликвидируют.

Стоит отметить, что именно из-за таких несработок пуски крылатых ракет типа Х-101/555/55 выполняют над акваторией Каспийского моря. Часть снарядов не успевает выполнить свою задачу из-за производственного брака, поэтому ракеты падают в море еще до того, как сработает двигатель.

Напомним, схожий случай был и в Ростовской области РФ. Там в конце июля тоже упала ракета.

Также в воздушных силах ВСУ объяснили, откуда РФ пускает ракеты в Украину.