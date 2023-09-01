У Саратовській області впала російська ракета: що відомо

Уламки російської ракети Х-101. Ілюстративне фото: google.com

На території РФ знайшли черговий снаряд, який не встиг покинути повітряний простір держави-терористки, як "приземлився". Так, просто поверед поля у Саратовській бласті знайшли ракету, яка не розірвалася.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Як пишуть росЗМІ, у Саратовській області РФ, у полі, знайшли ракету Х-101. Снаряд не спрацював і "відвалився від ракетоносія" за 300 км від лінії фронту.

Наразі місцевих жителів евакуювали, а бойову частину ракети ліквідовують.

Варто зазначити, що саме через такі неспрацювання пуски крилатих ракет типу Х-101/555/55 виконують над акваторією Каспійського моря. Частина снарядів не встигає виконати свою задачу через виробничий брак, а тому ракети падають у море ще до того, як спрацює двигун.

Нагадаємо, схожий випадок був і у Ростовській області РФ. Там наприкінці липня також впала ракета.

Також у Повітряних силах ЗСУ пояснили, звідки РФ пускає ракети в Україну.

