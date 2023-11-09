В Севастополе раздались мощные взрывы — россияне заявляют о работе ПВО

Взрыв в Севастополе. Фото: t.me/Crimeanwind

Сегодня, 9 ноября, во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Местные в соцсетях пишут о взрывах, которые слышали:

Комментарии местных. Фото: t.me/Crimeanwind

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над морем на внешнем рейде захватчики уничтожили воздушную цель.

"Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", — добавил он.

Пост Развожаева. Фото: скриншот

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки 4 ноября поврежден судно-ракетоноситель "Аскольд".

Также мы писали, что в сети показали спутниковые снимки судостроительного завода "Залив" в Керчи после ракетных ударов. На фото видно место поражения и поврежденное военное судно.