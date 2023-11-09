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В Севастополе раздались мощные взрывы — россияне заявляют о работе ПВО

9 ноября 2023 17:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Севастополе раздались мощные взрывы — россияне заявляют о работе ПВО
Взрыв в Севастополе. Фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 9 ноября, во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Взрывы в Севастополе

Местные в соцсетях пишут о взрывах, которые слышали:

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Комментарии местных. Фото: t.me/Crimeanwind

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над морем на внешнем рейде захватчики уничтожили воздушную цель.

"Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", — добавил он.

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Пост Развожаева. Фото: скриншот

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки 4 ноября поврежден судно-ракетоноситель "Аскольд".

Также мы писали, что в сети показали спутниковые снимки судостроительного завода "Залив" в Керчи после ракетных ударов. На фото видно место поражения и поврежденное военное судно.

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