В Севастополе раздались мощные взрывы — россияне заявляют о работе ПВО
Сегодня, 9 ноября, во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Взрывы в Севастополе
Местные в соцсетях пишут о взрывах, которые слышали:
Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над морем на внешнем рейде захватчики уничтожили воздушную цель.
"Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", — добавил он.
Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки 4 ноября поврежден судно-ракетоноситель "Аскольд".
Также мы писали, что в сети показали спутниковые снимки судостроительного завода "Залив" в Керчи после ракетных ударов. На фото видно место поражения и поврежденное военное судно.
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