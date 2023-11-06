З'явилися нові супутникові знімки судна "Аскольд" у Керчі після ракетного удару

Російський корабель "Аскольд", який було уражено в Керчі. Ілюстративне фото: росЗМІ

ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки 4 листопада пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

Нові супутникові знімки пошкодженого судна опублікувало Truth Hounds.

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Ракетний удар по судну "Аскольд" у Керчі

Сьогоднішні знімки показують, що був принаймні один видимий удар по кораблю.

"Один додатковий кран був переміщений для ліквідації наслідків", — йдеться у повідомленні.

Судно "Аскольд" у Керчі. Фото: Truth Hounds

Другий супутниковий знімок датований 31 жовтня 2023 року.

Судно "Аскольд" у Керчі. Фото: Truth Hounds

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Керчі 4 листопада було атаковано судноремонтний завод. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв про роботу протиповітряної оборони.

Після цього у мережі показали момент "прильоту". Місцеві над півостровом бачили ракети.

Внаслідок атаки ЗСУ основного ремонтного підприємства ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, пошкоджено військово-морське судно. Проте, на думку експертів, удар, найімовірніше, не завдав шкоди, яка б порушила його діяльність у середньостроковій та довгостроковій перспективі.