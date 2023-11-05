У мережі показали супутникові знімки судноремонтного заводу в Керчі після ракетної атаки

Судноремонтний завод в Керчі після ракетної атаки. Фото: "Схеми"

У мережі показали супутникові знімки суднобудівного заводу "Залив" у Керчі після ракетних ударів. На фото видно місце ураження та пошкоджене військове судно.

Про це повідомляють "Схеми".

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"За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", — розповів капітан першого рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімка.

Суднобудівний завод "Залив" у Керчі 31 жовтня. Фото: "Схеми"

Суднобудівний завод "Залив" у Керчі 5 листопада. Фото: "Схеми"

За його словами, "Аскольд" — це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт". Він здатний нести до восьми ракет "Калібр". Риженко наголосив, що знешкодження такого судна є дуже важливим для безпеки України.

Допис "Схем". Фото: скриншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Керчі було атаковано судноремонтний завод. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про роботу протиповітряної оборони.

Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" в тимчасово окупованій Керчі. Місцеві над півостровом бачили ракети.

Додамо, малий ракетний корабель "Аскольд" був атакований як мінімум три рази.