В Севастополе раздались взрывы

Взрыв в Севастополе. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов. Вроде бы работа ПВО раздается с западной части города.

Об этом сообщают местные СМИ.

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"Прозвучало семь или восемь взрывов", — говорится в сообщении.

Скриншот с телеграмм-канала. Фото: росСМИ

Деоккупация Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крымский полуостров должен быть обязательно деоккупирован . Без освобождения Крыма война против российских окупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.

А бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Годжес заявил, что украинские военные еще могут зайти в Крым до осени этого года. По его словам, для этого ВСУ необходимо предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16.

Ранее мы писали, что в Украине внедряется работа Службы112 . Она должна заработать по всей территории страны до конца 2024 года. Одесса и Крым станут последними регионами, где будет работать служба.

Также в зоне ответственности военных на юге Украины продолжается мощная наступательная работа . В частности, увеличилась интенсивность контрбатарейной борьбы в Херсонской области. В то же время, в российском инфопространстве жалуются на то, что их армия не может отбить ВСУ на левобережье Херсонщины.