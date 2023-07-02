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В Силах обороны назвали самое горячее направление на фронте

2 июля 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Силах обороны назвали самое горячее направление на фронте
Украинские военные загружают снаряды в танк. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Авдеевское направление сейчас самое горячее на фронте. Там продолжаются интенсивные бои. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных.

Об этом сообщает спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

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Авдеевское направление

"Противник продолжает штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захватить Авдеевку. Штурмы были отбиты, потерь позиций не допущено. Только в районе Марьинки состоялось 15 штурмов. За минувшие сутки противник совершил десять ударов дронами-камикадзе, в основном использовал БпЛА типа квадро. Больше всего донимал в районе Авдеевки", — рассказал Шершень.

По его словам, под Авдеевкой российские оккупанты применяют авиацию. В общей сложности за сутки они обстреляли десять соседних населенных пунктов.

Бердянское направление

По словам спикера Сил обороны Таврического направления, на Бердянском направлении украинские военные пытаются удержать рубежи. Бойцы ВСУ проводят локальные контратаки.

"Продолжаются тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, проводят разминирование, продолжается аэроразведка местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", — подчеркнул он.

Шершень отметил, что пока не может разглашать о продвижении и деоккупированных территориях.

Напомним, украинские военные частично освободили территорию под Бахмутом Донецкой области. Однако эта информация требует проверки.

Также мы писали, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 800 российских захватчиков. Кроме того, оккупанты массово теряют свои танки, артустановки и БпЛА.

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