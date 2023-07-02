У Силах оборони назвали найгарячіший напрямок на фронті

Українські військові завантажують снаряди в танк. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Авдіївський напрямок зараз є найгарячішим на фронті. Там продовжуються інтенсивні бої. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військових.

Про це повідомляє речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

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Авдіївський напрямок

"Противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар'їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив десять ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БпЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки", — розповів Шершень.

За його словами, під Авдіївкою російські окупанти застосовують авіацію. Загалом за добу вони обстріляли десять сусідніх населених пунктів.

Бердянський напрямок

За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку, на Бердянському напрямку українські військові намагаються утримати рубежі. Бійці ЗСУ проводять локальні контратаки.

"Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника", — наголосив він.

Шершень зазначив, що наразі не може розголошувати про просування та деокуповані території.

Нагадаємо, українські військові частково звільнили територію під Бахмутом Донецької області. Однак ця інформація наразі потребує перевірки.

Також ми писали, що за минулу добу Сили оборони ліквідували майже 800 російських загарбників. Окрім того, окупанти масово втрачають свої танки, артустановки та БпЛА.