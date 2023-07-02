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Українські військові частково звільнили територію під Бахмутом, — Череватий

2 липня 2023 13:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові частково звільнили територію під Бахмутом, — Череватий
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Фото: facebook.com/sergij.cerevatij
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові частково звільнили територію під Бахмутом Донецької області. Однак ця інформація наразі потребує перевірки.

Про це сказав речник Східного угруповання війську ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За словами Череватого, Україна має просування на Бахмутському напрямку. 

"Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо дані по території, яку вдалося звільнити", — додав речник.

Нагадаємо, на російському "Першому каналі" засумнівалися щодо ефективності ПВК "Вагнер". Також в ефірі пропагандисти назвали Бахмут "не найважливішим з погляду фронту" містом.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про прогрес на Бахмутському напрямку. Також він демонстрував результати військових дій, включаючи знищення ворожого міномету "Васільок" та складу боєприпасів.

Додамо, підрозділи Державної прикордонної служби України беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Прикордонники за допомогою різноманітної техніки виконують важливе завдання — знешкодження максимальної кількості ворожої піхоти.

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