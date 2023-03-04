В Симферополе оккупанты создают так называемые "добровольные дружины", — Генштаб
В Симферополе временно оккупированной республики Крым российские оккупационные власти опасаются активизации проукраинского движения. Они создают так называемые "добровольные дружины".
Об этом сообщает Генштаб.
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"Известно, что в результате войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования города, одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", — говорится в сообщении.
Напомним, во временно оккупированном Крыму активисты движения "Желтая Лента" расклеили проукраинские листовки, нарисовали граффити и распространили картины. Они напоминают оккупантам, что полуостров будет обязательно освобожден.
Также мы писали, что официальная представительница Министерства иностранных дел россии Мария Захарова решила порефлексировать над возможными сценариями освобождения Украиной оккупированных территорий. Чиновница заявила, что Украина якобы готовит репрессии против россиян на своей территории и заявила о готовности рф принять у себя "всех жертв киевского режима".
Добавим, Данилов заявил, что для украинской стратегии деоккупации Крыма пришло время новой редакции. Украина изменит план по освобождению полуострова от российских захватчиков.