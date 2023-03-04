У Сімферополі окупанти створюють так звані "добровільні дружини", — Генштаб
У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада побоюється активізації проукраїнського руху. Вона створює так звані "добровільні дружини".
Про це повідомляє Генштаб.
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"Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки, намалювали графіті та поширили стрічки. Вони нагадують окупантам, що півострів буде обов'язково звільнений.
Також ми писали, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова вирішила порефлексувати над можливими сценаріями звільнення Україною окупованих територій. Посадовиця заявила, що Україна нібито готує репресії проти росіян на своїй території та заявила про готовність рф прийняти у себе "усіх жертв київського режиму".
Додамо, Данілов заявив, що для української стратегії деокупації Криму настав час нової редакції. Україна змінить план щодо звільнення півострова від російських загарбників.