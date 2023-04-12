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В Скадовске мобилизованных россиян размещают в школах прямо посреди уроков, — Генштаб

12 апреля 2023 19:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Скадовске мобилизованных россиян размещают в школах прямо посреди уроков, — Генштаб
Мобилизированные россияне, которые уезжают в Украину. Фото: Getty Images
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во временно оккупированный Скадовск Херсонской области прибыли подразделения российских оккупационных войск из мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений прямо среди уроков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Мобилизированных россиян размещают в школах прямо посреди уроков

"Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" — школьниками и преподавательским составом", — говорится в сообщении.

Так, в город Скадовск Херсонской области, на протяжении последних дней, прибыли подразделения российских оккупационных войск из мобилизованных.

Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми.

"В то же время во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая "власть" значительно ограничила поставки всех видов лекарства в аптеки", — добавили в Генштабе.

Напомним, недавно во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, российские оккупанты отобрали у детей лицей и превратили его в офис. Оккупанты вырубили кусты и деревья, которые были рядом со зданием. К тому же они установили металлическое ограждение.

Кроме того, в Луганской области солдаты российской армии выгоняют всех больных из больниц и используют их в своих целях. Медицинскую помощь оказывают только оккупантам.

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