В Скадовске мобилизованных россиян размещают в школах прямо посреди уроков, — Генштаб

Мобилизированные россияне, которые уезжают в Украину. Фото: Getty Images

Во временно оккупированный Скадовск Херсонской области прибыли подразделения российских оккупационных войск из мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений прямо среди уроков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" — школьниками и преподавательским составом", — говорится в сообщении.

Так, в город Скадовск Херсонской области, на протяжении последних дней, прибыли подразделения российских оккупационных войск из мобилизованных.

Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми.

"В то же время во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая "власть" значительно ограничила поставки всех видов лекарства в аптеки", — добавили в Генштабе.

Напомним, недавно во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, российские оккупанты отобрали у детей лицей и превратили его в офис. Оккупанты вырубили кусты и деревья, которые были рядом со зданием. К тому же они установили металлическое ограждение.

Кроме того, в Луганской области солдаты российской армии выгоняют всех больных из больниц и используют их в своих целях. Медицинскую помощь оказывают только оккупантам.