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У Скадовську мобілізованих росіян розміщують у школах просто під час уроків, — Генштаб

12 квітня 2023 19:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Скадовську мобілізованих росіян розміщують у школах просто під час уроків, — Генштаб
Мобілізовані росіяни, які їдуть в Україну. Фото: Getty Images
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В тимчасово окупований Скадовськ Херсонської області прибули підрозділи російських окупаційних військ з-поміж мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів просто серед уроків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Мобілізованих росіян розміщують у школах просто посеред уроків

"Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" — школярами та викладацьким складом", — йдеться у повідомленні.

Так, в місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з-поміж мобілізованих.

Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми. 

"Водночас у тимчасово захопленому Росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана "влада" значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки", — додали у Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, російські окупанти відібрали у дітей ліцей та перетворили його на офіс. Окупанти вирубали кущі та дерева, які були поряд з будівлею. До того ж вони встановили металеву огорожу. 

Окрім того, у Луганській області солдати російської армії виганяють всіх хворих з лікарень та використовують їх у своїх цілях. Медичну допомогу надають тільки окупантам.

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