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В США оценили тактику контрнаступления ВСУ

11 августа 2023 13:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В США оценили тактику контрнаступления ВСУ
Спикер Пентагона и бригадный генерал Патрик Райдер. Фото: CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины показали успешные результаты, находясь в неблагоприятной ситуации на фронте. Кроме этого, ВСУ смогли вытеснить россиян на оборонные позиции, что само по себе "чудо".

Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на слова спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

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"Сделаем шаг назад и признаем, что это не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда бы не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но это произошло", — сказал генерал.

Учитывая состояние украинской армии на момент полномасштабного вторжения РФ, как утверждает Райдер, ВСУ, несмотря ни на что, вытеснили россиян на оборонные позиции. Это, по словам генерала, само по себе "чудо".

"Поэтому это выдающиеся результаты в менее чем идеальной ситуации. В дальнейшем мы будем продолжать консультироваться с ними, продолжать предоставлять им тренировки, чтобы они могли вернуть себе их суверенную территорию и в конце концов победить в этой борьбе", — подчеркнул Райдер.

Напомним, по поручению Владимира Зеленского, военно-политическое руководство Украины и США провели встречу в онлайн-формате. В частности, участники обсудили ситуацию на фронте, контрнаступление ВСУ и оборонное сотрудничество.

Также мы писали, что в Государственном департаменте США на этой неделе планируют объявить новый пакет военной помощи для нашего государства. Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в войне с РФ.

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