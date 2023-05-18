В США рассказали, что влияет на решение передачи Украине военной техники

Вид самолета F-16 Fighting Falcon, вооруженного тренировочной ракетой AIM-9L Sidewinder и двумя боевыми бомбами Mark. Фото: nara.getarchive.net

По словам спикера Госдепартамента США Веданта Патела, Соединенные Штаты отреагировали на инициативу Британии и Нидерландов по созданию международной коалиции истребителей для Украины. Также он рассказал, как Америка принимает решение о передаче военной техники Украине.

Об этом Пател рассказал во время брифинга.

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При каких условиях США передадут оружие

Пател заявил, что США, прежде чем принимать решение о передаче Украине оружия для эффективной борьбы против России, будут оценивать развитие ситуации на передовой.

По его словам, несколько стран активно приобщились к укреплению безопасности Украины. США на каждом этапе конфликта принимали меры для обеспечения Украине необходимых средств для защиты ее территории и сохранения ее целостности.

Спикер также добавил, что Америка готова и дальше сотрудничать с партнерами по дополнительным системам, которые могут быть выделены в будущем.

Что известно о коалиции истребителей

Напомним, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал хорошие новости из Исландии, где начался саммит Совета Европы. По его словам, союзники вместе с Украиной работают над созданием международной коалиции истребителей.

Также мы сообщали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен в формировании воздушной коалиции в текущем году, целью которой будет предоставление западных истребителей стране. Когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о коалиции истребителей. Глава государства также прокомментировал ночную атаку окупантов.