Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В США рассказали, что влияет на решение передачи Украине военной техники arrow

В США рассказали, что влияет на решение передачи Украине военной техники

18 мая 2023 03:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В США рассказали, что влияет на решение передачи Украине военной техники
Вид самолета F-16 Fighting Falcon, вооруженного тренировочной ракетой AIM-9L Sidewinder и двумя боевыми бомбами Mark. Фото: nara.getarchive.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По словам спикера Госдепартамента США Веданта Патела, Соединенные Штаты отреагировали на инициативу Британии и Нидерландов по созданию международной коалиции истребителей для Украины. Также он рассказал, как Америка принимает решение о передаче военной техники Украине.

Об этом Пател рассказал во время брифинга.

Читайте также:

При каких условиях США передадут оружие

Пател заявил, что США, прежде чем принимать решение о передаче Украине оружия для эффективной борьбы против России, будут оценивать развитие ситуации на передовой.

По его словам, несколько стран активно приобщились к укреплению безопасности Украины. США на каждом этапе конфликта принимали меры для обеспечения Украине необходимых средств для защиты ее территории и сохранения ее целостности.

Спикер также добавил, что Америка готова и дальше сотрудничать с партнерами по дополнительным системам, которые могут быть выделены в будущем.

Что известно о коалиции истребителей

Напомним, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал хорошие новости из Исландии, где начался саммит Совета Европы. По его словам, союзники вместе с Украиной работают над созданием международной коалиции истребителей.

Также мы сообщали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен в формировании воздушной коалиции в текущем году, целью которой будет предоставление западных истребителей стране. Когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о коалиции истребителей. Глава государства также прокомментировал ночную атаку окупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас