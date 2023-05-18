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У США розповіли, що впливає на рішення передачі Україні військової техніки

18 травня 2023 03:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У США розповіли, що впливає на рішення передачі Україні військової техніки
Фронтальний вид літака F-16 Fighting Falcon, озброєного тренувальною ракетою AIM-9L Sidewinder і двома бойовими бомбами Mark. Фото: nara.getarchive.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За словами речника Держдепартаменту США Веданта Патела, Сполучені Штати відреагували на ініціативу Британії та Нідерландів щодо створення міжнародної коаліції винищувачів для України. Також він розповів, як Америка ухвалює рішення про передачу військової техніки Україні.

Про це Пател розповів під час брифінгу.

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Пател заявив, що США перед тим, як ухвалювати рішення щодо передачі Україні зброї для ефективної боротьби проти Росії, оцінюватимуть розвиток ситуації на передовій.

За його словами, кілька країн активно долучилися до зміцнення безпеки України. США на кожному етапі конфлікту вживали заходів, щоб забезпечити Україні необхідні засоби для захисту її території та збереження її цілісності.

Речник також додав, що Америка готова й надалі співпрацювати з партнерами щодо додаткових систем, які можуть бути виділені в майбутньому.

Що відомо про коаліцію винищувачів

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів хороші новини з Ісландії, де розпочався саміт Ради Європи. За його словами, союзники разом з Україною працюють над створенням міжнародної коаліції винищувачів.

Також ми повідомляли, що глава МЗС України Дмитро Кулеба впевнений у формуванні повітряної коаліції у поточному році, метою якої буде надання західних винищувачів країні. Коли сформується коаліція, все відбуватиметься дуже швидко

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про коаліцію винищувачів. Глава держави також прокоментував нічну атаку окупантів.

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