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В США рассказали, сколько захваченных территорий вернула Украина

23 июля 2023 19:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В США рассказали, сколько захваченных территорий вернула Украина
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украина вернула около 50% территорий, которые захватила страна-террорист Россия с начала полномасштабного вторжения. Однако это лишь начало контрнаступления ВСУ.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

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"Это еще относительно начальные дни контрнаступления. Это тяжело и не произойдет в течение следующей недели или двух", — отметил Блинкен.

И добавил, что вернуть все захваченные РФ территории будет "очень тяжелой борьбой".

Госсекретарь США также подчеркнул, что Россия уже проиграла войну "с точки зрения того, к чему стремилась достичь и к чему стремился Путин".

Напомним, за последнюю неделю, в период с 17 по 23 июля, Силы обороны Украины уничтожили более 4 тысяч оккупантов на всех участках фронта. Также российские захватчики потеряли большое количество военной техники.

Также мы писали, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.

Добавим, Александр Сырский заявил, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, но с меньшими в десятки раз потерями, чем у россиян. Это важный стратегический город, и отвоевать его — дело чести.

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