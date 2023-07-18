В США заявили, что западные самолеты не будут сейчас полезны для Украины, — WP

Истребитель F-16. Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw

В Соединенных Штатах Америки считают, что западные истребители не будут сейчас полезны для Украины. По словам официальных лиц, эффективности не будет из-за разветвленной противовоздушной обороны России.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Администрация президента США Джо Байдена еще не согласились предоставлять Украине истребители F-16. Однако Белый дом разрешил другим странам передавать ВСУ собственные самолеты американского происхождения. Обучение пилотов может начаться уже в августе.

Издание пишет, что в начале лета бойцы ВСУ начали контрнаступление. Украинские чиновники отмечали, что западные военные никогда бы не попытались провести масштабную операцию без поддержки из воздуха.

"Поэтому говорить о том, что он медленный или слишком быстрый, по крайней мере смешно слышать от тех, кто не имеет представления, что это такое. Они не знают, что это такое. И не дай Бог им когда-нибудь это почувствовать", — сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Официальные лица США заявили, что западные самолеты пока не будут полезны для Украины из-за разветвленной ПВО РФ.

"Речь идет лишь о том, чтобы продолжать оказывать давление с помощью общевойскового подхода", — сказал американский чиновник.

По словам представителя США, Америка ожидает, что Украина в конце концов пройдет минные поля и приблизится к основным оборонным рубежам России.

Правительство Украины отметило, что темпы контрнаступления и время его начала были частично обусловлены постепенными поставками западного оружия, которое могло поступать с задержками.

"Насколько продвинутся украинцы, очень зависит от Запада. Запад делает все правильно, только на шесть месяцев с опозданием", — сказал высокопоставленный чиновник обороны НАТО.

Напомним, Европа до сих пор ожидает одобрения от Соединенных Штатов Америки для обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Его должен подписать Госдеп.

Также мы писали, что во вторник, 11 июля, в первый день саммита НАТО была создана коалиция государств, которые начнут обучать украинских пилотов руководить истребителями F-16. Подготовка будет проходить в Дании.