В США сделали заявление о поставке ВСУ кассетных боеприпасов

Председатель Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли. Фото: AP

В Соединенных Штатах заявили о вероятности снабжения нашему государству кассетных боеприпасов. В настоящее время обсуждения продолжаются.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли, пишет The Independent.

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Он отметил, что в США "в течение длительного времени" решают предоставлять ли эти боеприпасы.

По его словам, российская армия использует кассетные боеприпасы на фронте. Также Милли добавил, что Вооруженным Силам Украины предоставили кассетные бомбы другие союзники и наши войска развернули оружие.

"Украинцы попросили об этом, другие европейские страны предоставили часть этого оружия, россияне используют его. Процесс принятия решений продолжается", — заверил он.

Почему Украине не предоставляют кассетные боеприпасы

Ранее руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, почему так долго решается вопрос о предоставлении нужного оружия Украине. По его словам, "это постоянный процесс принятия решений".

Напомним, ранее Марк Милли рассказал, что в настоящее время наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировалось в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".