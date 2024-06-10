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В ССО показали уничтожение группы российских оккупантов — впечатляющее видео

10 июня 2024 10:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воины ССО показали уничтожение группы россиян
Уничтожение группы российских оккупантов. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские снайперы 73-го центра Сил специальных операций уничтожили группу российских оккупантов. Это произошло на Херсонском направлении.

Видео опубликовала пресс-служба ССО в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Воины Сил специальных операций ликвидировали четырех оккупантов. Это произошло ночью, когда группа врагов начала передвигаться по позициям.

"Впрочем, движение сразу заметили наши операторы. Понимая, что противник может исчезнуть из виду в любой момент, снайперы ССО метко отработали по целям", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку в Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.

Также украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов на фронте. Они показали, как нанесли удар по вражеской ТОС-1А "Солнцепек".

Украина
оккупанты
украинцы
Херсонская область
война
ССО
ВСУ

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