Воины ССО показали уничтожение группы россиян

Уничтожение группы российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские снайперы 73-го центра Сил специальных операций уничтожили группу российских оккупантов. Это произошло на Херсонском направлении.

Видео опубликовала пресс-служба ССО в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Воины Сил специальных операций ликвидировали четырех оккупантов. Это произошло ночью, когда группа врагов начала передвигаться по позициям.

"Впрочем, движение сразу заметили наши операторы. Понимая, что противник может исчезнуть из виду в любой момент, снайперы ССО метко отработали по целям", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку в Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.

Также украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов на фронте. Они показали, как нанесли удар по вражеской ТОС-1А "Солнцепек".